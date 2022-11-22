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Провал Алексы: Amazon потеряет $ 10 млрд в 2022 году

Провал Алексы: Amazon потеряет $ 10 млрд в 2022 году
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Издание Business Insider сообщило, что Amazon переживает крупнейшие увольнения в истории, сократив сразу более 10 тыс. человек. Под сокращение попала команда, отвечающая за развитие голосового помощника Alexa.

Alexa существует уже 10 лет. Конкуренты в лице Google и Apple скопировали идею для своих голосовых помощников, однако изобретению Amazon так и не удалось стать популярным. Отмечается, что Alexa не зарабатывает никаких денег, а даже наоборот.

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По информации Business Insider, за первый квартал 2022 года отдел, куда входит Alexa, потерял около $ 3 млрд. За весь год потери достигли $ 10 млрд. Amazon больше не намерена терпеть такие убытки. Забавно, но экс-глава компании Джефф Безос не проявлял интерес к Alexa ещё три года назад, то же самое происходит и с нынешним главой компании Энди Джасси.

Amazon даже пыталась сотрудничать с компаниями вроде Domino's или Uber, но в итоге эти идеи не оказались успешными.

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