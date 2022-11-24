Стала известна дата выхода фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

Моддер Андрей Олегов, наиболее известный сообществу игроков как Andrey0007, начал делать свой ремастер S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl в 2010 году. Он сообщил, что проект выходит на ПК уже 25 декабря.

Моддер перенёс оригинальный S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl на новый движок, переработал текстуры и улучшил звуки и освещение, добавив в игру новых NPC. Из-за большого объёма работы Andrey0007 будет выпускать свою работу частями — 25 декабря он выложит в открытый доступ архив размером 16 ГБ. В нём будут обновлённые текстуры. После этого Андрей продолжит выкладывать другие составляющие ремастера.

Из-за сложности реализации проекта Андрей просит других опытных моддеров, которые знакомы с движком S.T.A.L.K.E.R., помочь ему с релизом ремастера.

Скриншоты ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

Фото: Andrey0007

Фото: Andrey0007

Фото: Andrey0007

Фото: Andrey0007

Фото: Andrey0007

Оригинальная S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl вышла на ПК в 2007 году. Получается, игра в этом году отмечает свой 15-летний юбилей.