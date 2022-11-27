Нейросеть показала Супермена, Бэтмена и других героев в обычной жизни

Пользователь Reddit под ником redeyesofnight поэкспериментировав с нейронной сетью, изобразил супергероев в повседневной жизни. Он показал, как Капитан Америка задумался о своём белье возле стиральной машины, как Доктор Стрэндж изучает витрины супермаркета, Человек-Паук делает уборку, а Бэтмен просто грустит, стоя в продуктовом магазине. Возможно, мрачный герой забыл, что хотел купить.
Капитан Америка
Фото: Reddit
Тор
Фото: Reddit
Человек-паук
Фото: Reddit
Доктор Стрэндж
Фото: Reddit
Железный человек
Фото: Reddit
Супермен
Фото: Reddit
Бэтмен
Фото: Reddit
Для создания этих картин redeyesofnight использовал искусственный интеллект Midjourney. Автор хотел показать, что и могучие супергерои тоже люди, которых могут поглотить бытовые заботы.
Недавно пользователь Reddit assien-crombez с помощью нейросети изобразил героев «Гарри Поттера» в виде настоящих самураев.
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