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Российские ноутбуки Bitblaze на «Байкале-М» невероятно популярны. Их не успевают делать

Российские ноутбуки Bitblaze на «Байкале-М» невероятно популярны. Их не успевают делать
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Летом российская компания «Промбит» завершила подготовку к запуску ноутбука Bitblaze Titan BM15 на базе процессора «Байкал-М». Организация планировала начать полноценные продажи в конце 2022 года, но спрос оказался куда выше ожиданий организации.

Как рассказала топ-менеджер «Промобит» Яна Брыш, устройства всё же не поступят в открытую продажу в 2022 году из-за высочайшего спроса со стороны предприятий.

С самого первого анонса спрос огромный, он превышает наши возможности. Сейчас в производстве серия ноутбуков, но она уже предзаказана предприятием, поэтому нам необходимо уложиться в сроки с поставкой. На этой, так скажем, опытной серии нам нужно отладить все процессы для дальнейшего масштабирования.

15,6-дюймовые ноутбуки Bitblaze Titan BM15 работают на отечественном процессоре «Байкал-М» с операционной системой Astra Linux. На борту — от 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Цена устройств составит от 100 до 120 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

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