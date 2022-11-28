На презентации Hogwarts Legacy фанаты обнаружили предка семьи Уизли из «Гарри Поттера»

Авторы Hogwarts Legacy, ролевой игры по вселенной «Гарри Поттера», ранее сообщали о том, что в игре можно будет найти предков знаменитых персонажей из книг и фильмов. При этом разработчики так и не показали ни одного из них на своих презентациях — видимо, для того, чтобы сохранить интригу.

К сожалению, их затея не увенчалась успехом. Пользователь Reddit под ником JeSuisBasti обнаружил персонажа по имени Гектор Уизли, с которым главный герой тренируется в дуэльном клубе. Этот фрагмент показывали на недавнем стриме разработчиков. Интересно, что в трансляции его фамилия была другой — Дженкинс. Однако в ролике блогера XpectoGO видно, что он именно Уизли. Судя по всему, авторы пытались скрыть этот факт от игроков, однако ютубер всё испортил.

Отрывок из видео XpectoGO Фото: Reddit

Судя по всему, создатели припасли ещё множество секретов для игроков. Узнаем о них мы уже 10 февраля, когда Hogwarts Legacy поступит в продажу на ПК, Xbox и PlayStation.