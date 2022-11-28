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На презентации Hogwarts Legacy фанаты обнаружили предка семьи Уизли из «Гарри Поттера»

На презентации Hogwarts Legacy фанаты обнаружили предка семьи Уизли из «Гарри Поттера»
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Авторы Hogwarts Legacy, ролевой игры по вселенной «Гарри Поттера», ранее сообщали о том, что в игре можно будет найти предков знаменитых персонажей из книг и фильмов. При этом разработчики так и не показали ни одного из них на своих презентациях — видимо, для того, чтобы сохранить интригу.

К сожалению, их затея не увенчалась успехом. Пользователь Reddit под ником JeSuisBasti обнаружил персонажа по имени Гектор Уизли, с которым главный герой тренируется в дуэльном клубе. Этот фрагмент показывали на недавнем стриме разработчиков. Интересно, что в трансляции его фамилия была другой — Дженкинс. Однако в ролике блогера XpectoGO видно, что он именно Уизли. Судя по всему, авторы пытались скрыть этот факт от игроков, однако ютубер всё испортил.

Отрывок из видео XpectoGO

Отрывок из видео XpectoGO

Фото: Reddit

Судя по всему, создатели припасли ещё множество секретов для игроков. Узнаем о них мы уже 10 февраля, когда Hogwarts Legacy поступит в продажу на ПК, Xbox и PlayStation.

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