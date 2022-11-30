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Для God of War Ragnarok сразу придумали три важных сюжетных хода

Для God of War Ragnarok сразу придумали три важных сюжетных хода
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Режиссер God of War Ragnarok Эрик Уильямс рассказал, что глава разработки прошлой части цикла Кори Барлог дал ему список из трёх вещей, которые обязательно «должны случиться» в сиквеле.

В тексте ниже содержатся спойлеры.

Первое — в God of War Ragnarok должен произойти Рагнарёк — «гибель богов и всего мира». Уильямс и Барлог изначально планировали это событие, которое Кратос с Атреем в итоге не способны предотвратить. Второе — пути Бога войны и его сына должны разойтись. И третье — Брок должен умереть, потому что он «друг семьи». Смерть ворчливого гнома-кузнеца планировалась ещё во время разработки God of War 2018 года.

Уильямс отметил, что Барлог дал ему и его команде полную творческую свободу, но с условием — обязательно соблюсти эти три сюжетных хода.

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