Для God of War Ragnarok сразу придумали три важных сюжетных хода

Режиссер God of War Ragnarok Эрик Уильямс рассказал, что глава разработки прошлой части цикла Кори Барлог дал ему список из трёх вещей, которые обязательно «должны случиться» в сиквеле.

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Первое — в God of War Ragnarok должен произойти Рагнарёк — «гибель богов и всего мира». Уильямс и Барлог изначально планировали это событие, которое Кратос с Атреем в итоге не способны предотвратить. Второе — пути Бога войны и его сына должны разойтись. И третье — Брок должен умереть, потому что он «друг семьи». Смерть ворчливого гнома-кузнеца планировалась ещё во время разработки God of War 2018 года.

Уильямс отметил, что Барлог дал ему и его команде полную творческую свободу, но с условием — обязательно соблюсти эти три сюжетных хода.

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