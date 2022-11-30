Состоялся полноценный релиз Warhammer 40,000: Darktide. Игра доступна и в России

Сегодня официально вышла Warhammer 40,000: Darktide, которая в октябре дебютировала в формате закрытой, а в ноябре перешла открытую бету. Игра от авторов Vermintide доступна в Steam, магазине Microsoft и в сервисе Game Pass.
Warhammer 40,000: Darktide — это кооперативный шутер на четырёх игроков с динамичными миссиями по 20-30 минут. Всё действо разворачивается в городе-улье Терциум, но авторы планируют в будущем добавлять в игру новые локации.
Создатели также обещают новые классы персонажей, сейчас в игре доступны только ветеран, псайкер, фанатик и огрин. В Warhammer 40,000: Darktide есть поддержка русскоязычных субтитров и интерфейса. В Steam она доступна и российским пользователям. Цена — 2749 рублей за стандартное издание и 4129 рублей за расширенную версию.
- 30 ноября 2022
-
21:58
-
21:24
-
20:53
-
20:30
-
20:15
-
19:50
-
19:35
-
18:54
-
18:15
-
17:57
-
17:43
-
17:26
-
17:24
-
17:03
-
16:22
-
16:06
-
15:32
-
15:27
-
14:55
-
14:42
-
14:18
-
13:57
-
13:55
-
13:36
-
13:15
-
13:10
-
12:38
-
12:30
-
11:59
-
11:15
-
10:33
-
10:15
-
09:36
-
03:04
-
01:06