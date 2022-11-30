Состоялся полноценный релиз Warhammer 40,000: Darktide. Игра доступна и в России

Сегодня официально вышла Warhammer 40,000: Darktide, которая в октябре дебютировала в формате закрытой, а в ноябре перешла открытую бету. Игра от авторов Vermintide доступна в Steam, магазине Microsoft и в сервисе Game Pass.

Warhammer 40,000: Darktide — это кооперативный шутер на четырёх игроков с динамичными миссиями по 20-30 минут. Всё действо разворачивается в городе-улье Терциум, но авторы планируют в будущем добавлять в игру новые локации.

Создатели также обещают новые классы персонажей, сейчас в игре доступны только ветеран, псайкер, фанатик и огрин. В Warhammer 40,000: Darktide есть поддержка русскоязычных субтитров и интерфейса. В Steam она доступна и российским пользователям. Цена — 2749 рублей за стандартное издание и 4129 рублей за расширенную версию.