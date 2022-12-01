Илон Макс помирился с Apple

Пару дней назад стало известно о намерении Илона Маска пойти против Apple. Всё это произошло из-за информации, согласно которой Apple планирована заблокировать «Твиттер» в App Store. Также Маск упомянал налог в 30%.

Судя по всему, конфликт исчерпан, поскольку миллиардер рассказал, что лично встретился с главой Apple Тимом Куком и разрешил все вопросы. Как отметил Маск, Apple никогда не думала удалять «Твиттер». Откуда тогда появилась информация, неизвестно. Ещё миллиардер поблагодарил Кука за то, что тот показал ему штаб-квартиру Apple.

Фото: Twitter

Некоторые пользователи обвинили Маска в двуличии. Изначально миллиардер якобы яростно готовился бороться с Apple, но после встречи с главой компании весь конфликт разрешился. Некоторые видят в этом подвох.

Напомним, что миллиардер заплатил за «Твиттер» $ 44 млрд.