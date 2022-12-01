Уилла Смита отстранили от «Оскара», но его фильм могут назвать лучшим

9 декабря на Apple TV+ выйдет драма «Освобождение» с Уиллом Смитом. Картина расскажет о рабе по кличке «выпоротый Питер», который во времена Гражданской войны в США бежал на Север, преодолев за десять дней путь длиной в 207 километров. Судя по всему, Apple рассчитывает как минимум на внимание на «Оскаре-2023» — ранее картины про рабство и ущемление прав человека отлично принимали на церемонии.

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Издание Variety порассуждало на тему возможного успеха «Освобождения» в контексте Уилла Смита. Напомним, что на «Оскаре-2022» актёр ударил комика Криса Рока за шутка про свою жену. После этого Смита отстранили от участия в церемонии аж до 2032 года и потенциально запретили ему становиться лауреатом премии в течение 10 лет.

Как отмечают в Variety, американская Киноакадемия просто не сможет проигнорировать «Освобождение». Проблема в том, что даже если эксперты не номинируют Смита на лучшую главную роль, он всё равно числится одним из продюсеров картины. Так что в случае номинирования и уж тем более победы по всем правилам актёр должен будет присутствовать на церемонии. А если Киноакадемия решит не включать ленту в список лучших картин года, то она наверняка столкнётся с жёсткой критикой от фанатов артиста и обычных зрителей. Они могут обвинить экспертов в намеренном игнорировании одного из лучших фильмов года и напомнить о поддержке инклюзивности.

Кажется, будто у организаторов «Оскара» просто нет выбора. Лучшим вариантом для Киноакадемии будет просто забыть о пощёчине Смита, тем более, что актёр уже несколько раз публично извинился за инцидент. Шорт-лист номинантов на «Оскар-2023» должны объявить 21 декабря — тогда мы и узнаем, какое решение приняли организаторы.