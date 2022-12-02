У «Стражей Галактики 3» появился первый трейлер

Marvel Studios показала первый трейлер «Стражей Галактики 3» — заключительной части фильмов команды наёмников, спасающих Галактику.

Для Джеймса Ганна триквел станет последним фильмом Marvel на долгое время (если не навсегда), ведь теперь он стал руководителем вселенной DC — фильмов, сериалов, анимаций и игр. Вдобавок он не раз говорил, что задумывал историю «Стражей» в виде трилогии, а по трейлеру уже видно, что нас ждёт эмоциональный финал. Вряд ли многие ведущие актёры ещё вернутся к своим ролям.

Постер третьей части

Фото: Disney

Премьера третьей части состоится в мае 2023 года, однако официально в России фильм официально не покажут. Недавно, кстати, вышел новогодний спешл Marvel как раз про Стражей Галактики — это был первый фильм студии без какого-либо злодея.