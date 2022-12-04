Суровый Киану Ривз на первом постере «Джона Уика 4»

Lionsgate презентовала первый официальный постер боевика «Джон Уик 4». На нём изображён портрет главного героя в исполнении Киану Ривза.
Фото: Lionsgate
В четвёртой части нашумевшей серии боевиков Ривзу компанию Ривзу составят знаменитые кинобойцы Донни Йен и Скотт Эдкинс. А к своим ролям вернутся Лоренс Фишбёрн, Иэн МакШейн и другие.
Первая часть «Джона Уика» вышла в 2014 году и моментально стала успешной благодаря таланту режиссёра и в прошлом опытного каскадёра Чада Стахелски. Чад также снял вторую и третью части, и за постановку четвёртой тоже отвечает он.
Изначально «Джон Уик 4» должен был выйти ещё в мае 2021 года, однако из-за пандемии премьеру в итоге отложили практически на два года. Сначала этот фильм хотели показать одновременно с «Матрицей 4». В итоге боевик выйдет на большие экраны 22 марта 2023 года.
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