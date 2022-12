Need for Speed Unbound очень плохо стартовала в Британии

Издание GamesIndustry.biz опубликовало данные о продажах в рознице Великобритании. Согласно им, новая Need for Speed Unbound стартовала очень плохо. Гоночная аркада даже не попала в топ-10 чарта, заняв лишь 17-е место.

Отмечается, что запуск Unbound для франшизы очень слабый. Продажи тайтла в Великобритании оказались на 64% меньше, чем у Need for Speed Heat, вышедшей в 2019 году. Зато The Callisto Protocol дебютировала с шестой позицией, а 74% продаж было сделано на PS5. Другая новинка, Midnight Suns от Marvel, находится на 26-м месте.

Третью позицию уверенно занимает God of War Ragnarok, а Call of Duty: Modern Warfare 2 забрала серебро. На первом месте — FIFA 23.

Британский чарт продаж за последнюю неделю