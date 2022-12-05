«Уэнсдей» сделал трек Goo Goo Muck очень популярным. Всё благодаря вирусному танцу

Сериал «Уэнсдей» стал настоящим мировым хитом. Его обсуждают миллионы зрителей по всему миру, а Netflix с радостью делится рекордной статистикой. Неудивительно, что одна из самых ярких сцен сериала настолько полюбилась зрителям, что они принялись переслушивать музыку оттуда в стриминговых сервисах.
Речь идёт о танце главной героини под трек Goo Goo Muck группы The Cramps в четвёртой серии. Эпизод стал настолько известен, что популярность песни на всех стриминговых сервисах буквально взлетела. На одном только Spotify у композиции больше 10 млн прослушиваний. После выхода «Уэнсдея» показатель вырос более чем на 5000%. Онлайн-кинотеатр тем временем продолжает безостановочно крутить ту самую сцену на своём запасном канале.
Ранее похожая ситуация произошла с другим сериалом Netflix — «Очень странными делами». Песня Running Up That Hill исполнительницы Кейт Буш стала лицом четвёртого сезона и одной из самых популярных композиций этого года.
- 5 декабря 2022
-
14:45
-
14:31
-
14:25
-
13:40
-
13:15
-
12:17
-
11:41
-
10:48
-
10:10
-
09:39
- 4 декабря 2022
-
20:53
-
20:36
-
19:26
-
18:51
-
18:19
-
18:17
-
17:46
-
17:31
-
17:07
-
16:36
-
16:03
-
15:21
-
14:43
-
14:15
-
13:40
-
13:03
-
12:40
-
12:38
- 3 декабря 2022
-
23:39
-
22:22
-
18:37
-
18:27
-
18:02
-
17:27
-
17:05