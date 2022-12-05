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«Уэнсдей» сделал трек Goo Goo Muck очень популярным. Всё благодаря вирусному танцу

«Уэнсдей» сделал трек Goo Goo Muck очень популярным. Всё благодаря вирусному танцу
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Сериал «Уэнсдей» стал настоящим мировым хитом. Его обсуждают миллионы зрителей по всему миру, а Netflix с радостью делится рекордной статистикой. Неудивительно, что одна из самых ярких сцен сериала настолько полюбилась зрителям, что они принялись переслушивать музыку оттуда в стриминговых сервисах.

Речь идёт о танце главной героини под трек Goo Goo Muck группы The Cramps в четвёртой серии. Эпизод стал настолько известен, что популярность песни на всех стриминговых сервисах буквально взлетела. На одном только Spotify у композиции больше 10 млн прослушиваний. После выхода «Уэнсдея» показатель вырос более чем на 5000%. Онлайн-кинотеатр тем временем продолжает безостановочно крутить ту самую сцену на своём запасном канале.

Ранее похожая ситуация произошла с другим сериалом Netflix — «Очень странными делами». Песня Running Up That Hill исполнительницы Кейт Буш стала лицом четвёртого сезона и одной из самых популярных композиций этого года.

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