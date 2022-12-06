Режиссёры отменённой «Бэтгёрл» с радостью поработают над новыми фильмами DC
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В начале августа Warner Bros. Discovery отменила фильм «Бэтгёрл» за $ 90 млн, который был уже полностью отснят. В компании объяснили свой поступок тем, что лента получилась «недостаточно крупной» для кинотеатров, а в онлайн-сервисах невозможно было бы отбить все затраты на производство.
Оказывается, постановщики картины Билал Фалла и Адиль Эль Арби не сильно обижаются на Warner Bros. Более того, они бы с радостью ещё поработали над новыми фильмами DC — при условии, что ленты всё же доберутся до проката.
Да, мы бы хотели ещё поработать над кинокомиксами DC. Но при условии, что лента выйдет в прокат. Если нас спросят: «Вы хотите снять фильм про Бэтмена или Супермена?», мы, конечно же, ответим «да». Лишь бы фильм вышел!
В Warner Bros. пока не комментировали возможное сотрудничество с режиссёрами «Бэтгёрл». У нового главы киновселенной DC Джеймса Ганна наверняка найдётся фильм-другой для талантливых постановщиков.
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