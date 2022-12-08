Источник: от игры про Мстителей откажутся после 2023 года

По информации источников издания eXputer, авторы игры про Мстителей откажутся от своего проекта к концу 2023 года. Якобы после этого для игры перестанут выпускать обновления. Не будет даже различных исправлений — игру просто забросят.

Изначально Crystal Dynamics планировала поддерживать тайтл на протяжении трёх или пяти лет, но этот план может не осуществиться, поскольку команда просто перестанет работать над проектом.

Игра «Мстители» вышла в 2020 году и с самого релиза получила массу критики как со стороны геймеров, так и от прессы. Проект ругали за проблемный сюжет, затянутый пролог и сломанный баланс, но больше всего критики получила монетизация. Обычно именно это и раздражает игроков больше всего.

После релиза авторы добавляли в игру новых героев, а последним добавленным персонажем стал Зимний солдат.