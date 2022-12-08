Авторы «Полуночной мессы» снимут экранизацию «Тёмной башни»

Майк Флэнаган и Тревор Мэйси работают в дуэте с 2004 года. Ранее они выпустили хоррор «Доктор Сон», а также мрачные сериалы «Полуночная месса» и «Клуб полуночников» для Netflix. Теперь дуэт стал партнёром Amazon, а первый их проект в рамках сотрудничества — новая экранизация «Тёмной башни» Стивена Кинга.
«Тёмная башня» Флэнагана и Мэйси будет дорогим сериалом, всего авторы планируют снять пять сезонов. Ещё в рамках вселенной они снимут два полнометражных фильма. Флэнаган уже написал сценарий для пилотного эпизода и набросал сюжет первого сезона.
Флэнаган много лет мечтает заняться «Тёмной башней». Он называет её проектом своей мечты. «Башню» несколько раз пробовали экранизировать, в результате в 2017 году свет увидела первая адаптация в виде фильма с Идрисом Эльбой и Мэтью МакКонахи в главных ролях. После этого Amazon разрабатывал сериал, сценарий для пилота написал продюсер Глен Маццара, но проект так и не вышел.
До нашей сделки с Amazon мы приобрели права на «Тёмную башню», которая — мой личный Святой Грааль — важнейший проект в моей жизни.
Стивен Кинг решил продать права на «Тёмную башню» Майку Флэнагану после того, как тот отправил писателю подробный план по развитию этой вселенной. По словам шоураннера, Кинг поддерживает Майка и его коллегу Тревора Мейси.
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