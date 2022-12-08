Продюсеры были в шоке от сюжета «Аватара 4» Джеймса Кэмерона

Джеймс Кэмерон продолжает делиться подробностями создания грядущих «Аватаров». Прямо перед премьерой второй части, которая состоится уже 14 декабря, культовый постановщик рассказал, как он презентовал сценарии будущих картин продюсерам 20th Century Fox.

Оказалось, что для сценариев второй и третьей частей продюсеры выписывали ему правки — то есть рекомендовали ему изменить, переделать или вырезать какие-то моменты. К четвёртому сценарию Кэмерон так приноровился, что продюсеры не смогли ответить ему ничего кроме «Чёрт побери!».

Я не могу рассказать вам все подробности, но когда я сдал сценарий для «Аватара 2», студия дала мне три страницы правок. Когда я сдал сценарий для третьей части, мне дали всего одну страницу с правками, так что я справлялся всё лучше и лучше.



Когда я сдал сценарий для «Аватара 4», исполнительный директор и творческий руководитель студии написала мне электронное письмо с одним предложением: «Черт побери!». И я спросил: «Ну, а где правки?» И она ответила: «Это и были мои правки». И это ведь она писала в хорошем смысле, верно?

Ранее Кэмерон уже говорил, что уверен лишь в выходе трилогии «Аватара», потому что вторая и третья части снимались одновременно. Если фильмы провалятся в прокате, то зрители могут не увидеть продолжение — в таком случае мы так и не узнаем, чему так восторгалась творческий руководитель студии.