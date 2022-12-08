Киберспортсмен пытался доказать, что играет честно — и случайно показал свои читы

Турецкий игрок в Call od Duty: Warzone 2 под ником Exoniz, которого ранее неоднократно обвиняли в читерстве, случайно подтвердил свою вину во время чемпионата Warzone World Classic с призовым фондом $ 100 тыс.
Чтобы доказать, что он не использует запрещённые программы, Exoniz запустил трансляцию, на которой показывал свой монитор со специальной камеры.
В какой-то момент на экране появилось необычное меню, которого нет в Warzone — после этого киберспортсмен в спешке отвернул монитор от камеры. По мнению зрителей, организаторов и других игроков, меню действительно походило на запущенную чит-программу.
После завершения матчей игрок без каких-то дополнительных комментариев удалил свои учётные записи на Twitch и в соцсетях. Позже организаторы Warzone World Classic подтвердили дисквалификацию Exoniz.
- 8 декабря 2022
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