Киберспортсмен пытался доказать, что играет честно — и случайно показал свои читы

Турецкий игрок в Call od Duty: Warzone 2 под ником Exoniz, которого ранее неоднократно обвиняли в читерстве, случайно подтвердил свою вину во время чемпионата Warzone World Classic с призовым фондом $ 100 тыс.

Чтобы доказать, что он не использует запрещённые программы, Exoniz запустил трансляцию, на которой показывал свой монитор со специальной камеры.

В какой-то момент на экране появилось необычное меню, которого нет в Warzone — после этого киберспортсмен в спешке отвернул монитор от камеры. По мнению зрителей, организаторов и других игроков, меню действительно походило на запущенную чит-программу.

После завершения матчей игрок без каких-то дополнительных комментариев удалил свои учётные записи на Twitch и в соцсетях. Позже организаторы Warzone World Classic подтвердили дисквалификацию Exoniz.