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Файтинг Street Fighter 6 официально выйдет 2 июня — открылись предзаказы

Файтинг Street Fighter 6 официально выйдет 2 июня — открылись предзаказы
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Во время The Game Awards 2022 Capcom представила свежий трейлер файтинга Street Fighter 6. В ролике показали сражения между различными персонажами и сообщили о старте предварительных заказов проекта. В Steam за стандартное издание игры просят $ 60, а расширенное обойдётся в $ 85. За самое дорогое придётся заплатить $ 105.

Бонусы за предзаказ

Фото: Capcom

Цены на игру в Steam

Фото: Steam

Street Fighter 6 — новая часть в известной франшизе Street Fighter. В игре будет богатый ростер бойцов, кастомизация и онлайн-турниры.

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Релиз игры состоится 2 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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