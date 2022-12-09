Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бэтмен вернулся в игре «Отряд самоубийц». Это последняя роль Кевина Конроя

Бэтмен вернулся в игре «Отряд самоубийц». Это последняя роль Кевина Конроя
Комментарии

WB Games показала свежий трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League. В ролике главные герои в лице Дэдшота, Короля Акул, Харли Квинн и Капитана Бумеранга разбирались с Флэшем.

Их веселье прервал внезапно появившийся Бэтмен. Его, кстати, озвучил Кевин Конрой, который совсем недавно скончался. Судя по всему, команде злодеев предстоит сразиться со своим главным врагом в лице Тёмного рыцаря.

Игру по «Отряду самоубийц» делает британская студия Rocksteady, разработавшная Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City и Batman: Arkham Knight.

Возвращение Бэтмена и Death Stranding 2 — главные анонсы The Game Awards 2022. LIVE Возвращение Бэтмена и Death Stranding 2 — главные анонсы The Game Awards 2022. LIVE

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 26 мая 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022