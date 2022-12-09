Бэтмен вернулся в игре «Отряд самоубийц». Это последняя роль Кевина Конроя

WB Games показала свежий трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League. В ролике главные герои в лице Дэдшота, Короля Акул, Харли Квинн и Капитана Бумеранга разбирались с Флэшем.

Их веселье прервал внезапно появившийся Бэтмен. Его, кстати, озвучил Кевин Конрой, который совсем недавно скончался. Судя по всему, команде злодеев предстоит сразиться со своим главным врагом в лице Тёмного рыцаря.

Игру по «Отряду самоубийц» делает британская студия Rocksteady, разработавшная Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City и Batman: Arkham Knight.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 26 мая 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series.