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Авторы Genshin Impact раздают игрокам бесплатные примогемы после победы на The Game Awards

Авторы Genshin Impact раздают игрокам бесплатные примогемы после победы на The Game Awards
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Разработчики Genshin Impact объявили, что каждый игрок сможет получить 800 примогемов (внутренняя валюта) за победу в номинации «Голос игроков» на премии The Game Awards 2022.

В период с 10 по 13 декабря на аккаунты с рангом приключений выше седьмого будут приходить письма. Открыв каждое из них, игрок получит 200 примогемов — забрать все награды нужно до окончания версии 3.3 в середине января.

Genshin Impact победил на The Game Awards 2022 по итогам специальной номинации, исход которой целиком решали голоса пользователей.

При этом фанаты других игр обвиняли miHoYo в накрутке: авторы Genshin каждый раз дарят примогемы после победы в различных премиях. Некоторые считают, что таким образом разработчики негласно подталкивают игроков голосовать за них.

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