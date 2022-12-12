Комедийный юмор High on Life от соавтора «Рика и Морти» понравился критикам

Появились первые оценки High on Life — это комедийный шутер от соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда. В целом игра понравилась журналистам, средняя оценка на агрегаторе OpenCritic составляет 78 баллов.

Геймплей не оказался каким-то откровением, но оно и ожидаемо. Главный герой High on Life — специфический юмор Ройланда в стиле «Рика и Морти». И тут игра безоговорочно понравится тем, кто любит такую абсурдную комедию. И, конечно, она ни за что не понравится тем, кто не любит подобный юмор.

Критики отмечают, что игра наполнена различными сюрпризами — да и сюжет в целом удивительно цепляет. Автор TechRaptor отмечает, что начало и конец истории — отличные.

Джон Линнеман из Digital Foundry также отметил, что ему очень понравилась игра, однако у неё есть очень странная техническая особенность — такая, которая очень мешает, и это очевидно. Странно, что шутер вообще выпустили с её учётом. Но об этом он расскажет попозже в отдельном видео.

High on Life выходит завтра, 13 декабря, на Xbox Series, Xbox One и ПК. С релиза игра будет доступна в Xbox Game Pass.