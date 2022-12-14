Blizzard изменит баланс героев в Overwatch 2
Поделиться
В конце этой недели Blizzard собирается изменить баланс нескольких бойцов из Overwatch 2. Об этом рассказал геймдиректор шутера Аарон Келлер.
Разработчики перебалансируют Соджорна, Кулака Смерти (Думфист), Турбосвина, Трейсер и новичка Рамматру. Что именно изменят в персонажах, пока неизвестно. Скорее всего, авторы уберут часть забагованных навыков. Например, баг на урон Трейсер. Вероятно, корректировке подвергнутся и другие умения.
В ноябре Blizzard из-за дисбаланса убрала Мэй — одну из любимых героинь фанатов игры. Но через три недели её вернули. Тогда же разработчики перелопатили навыки Гэндзи, Зари, Сомбры, Крысавчика, Кирико и других персонажей. А в октябре авторы убрали из экшена забагованных Бастиона и Торбьорна.
Новость по темеВ Overwatch 2 спустя почти месяц вернули Мэй
Комментарии
- 14 декабря 2022
-
16:03
-
16:01
-
15:58
-
15:35
-
15:33
-
15:07
-
15:00
-
14:52
-
14:16
-
14:12
-
13:42
-
13:16
-
13:10
-
12:43
-
12:31
-
11:41
-
10:51
-
10:40
-
10:05
-
09:36
-
03:40
-
00:41
-
00:23
- 13 декабря 2022
-
20:54
-
20:26
-
20:11
-
20:01
-
19:42
-
19:33
-
19:29
-
19:00
-
18:56
-
18:22
-
17:57
-
17:40
Партнерский контент