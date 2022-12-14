Blizzard изменит баланс героев в Overwatch 2

В конце этой недели Blizzard собирается изменить баланс нескольких бойцов из Overwatch 2. Об этом рассказал геймдиректор шутера Аарон Келлер.

Разработчики перебалансируют Соджорна, Кулака Смерти (Думфист), Турбосвина, Трейсер и новичка Рамматру. Что именно изменят в персонажах, пока неизвестно. Скорее всего, авторы уберут часть забагованных навыков. Например, баг на урон Трейсер. Вероятно, корректировке подвергнутся и другие умения.

В ноябре Blizzard из-за дисбаланса убрала Мэй — одну из любимых героинь фанатов игры. Но через три недели её вернули. Тогда же разработчики перелопатили навыки Гэндзи, Зари, Сомбры, Крысавчика, Кирико и других персонажей. А в октябре авторы убрали из экшена забагованных Бастиона и Торбьорна.