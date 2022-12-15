Resident Evil Village в VR выйдет 22 февраля — в день релиза PS VR2

Capcom объявила, что Resident Evil Village получит полноценную поддержку VR 22 февраля 2023 года. В этот же день выйдет гарнитура виртуальной реальности PS VR2 от Sony.

Примечательно, что доступ к VR-версии игры бесплатно получат все обладатели оригинального проекта. В день релиза нужно будет просто скачать версию для гарнитуры виртуальной реальности. По словам продюсера тайтла Цуёси Канды, пройти игру в VR можно будет от начала до конца и получить совершенно новый опыт.

Ощутить игру можно будет в разрешении 4K с включённым HDR, с функцией отслеживания взгляда и 3D-звуком, который позволит лучше погрузиться в хоррор. Также большую роль в восприятии сыграют контроллеры PlayStation VR2 Sense.

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Фото: Capcom

Фото: Capcom

Фото: Capcom