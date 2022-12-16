Зимняя распродажа в Steam начнётся совсем скоро. На скидках будут даже новинки

Зимние праздники всё ближе, и крупные игровые компании уже начали готовиться к новогодним акциям. Valve выпустила трейлер рождественской распродажи в Steam, которая стартует 22 декабря и продлится до 5 января. В ролике показали, на какие игры точно будет скидка: это и Persona 5 Royal, и Sonic Frontiers, и F1 Manager 2022. Всего таких предложений будет больше тысячи.

Кроме того, Valve пообещала, что на распродаже будут некие «дополнительные зимние плюшки». Возможно, это будет специальная валюта, которая позволит геймерам ещё немного сэкономить. Хотя куда более вероятно, что это будет что-то для кастомизации своего профиля.

Следующая распродажа в Steam пройдёт весной 2023 года. Ранее Valve отказалась от акций в честь китайского Нового года.