Из-за бага в Dota 2 игроки получали кучу айтемов в начале игры. Это пофиксили лишь вечером
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Сегодня тысячи игроков в Dota 2 столкнулись с необычной ошибкой — в самом начале некоторые бесплатно получали множество копий нейтрального предмета Vambrace, который обычно можно получить только после 17 минут матча.
Внимание на это обратили сразу несколько пользователей, в том числе российский стример Дмитрий finargot Плюснин, который записал видео по этой теме. Для вызова ошибки требовалось найти нужный айтем в общем списке предметов, после чего он появлялся в инвентаре — и это можно было проделать несколько раз подряд.
За несколько минут до публикации материала Valve все же исправила баг — до этого игроки почти полдня отказывались заходить в рейтинговые матчи, чтобы не портить себе впечатление от игры.
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