Fishman и Gorgc поссорились в паблике Dota 2 — стример оскорбил мать капитана Entity
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Во время прямой трансляции популярного англоязычного стримера Dota 2 Жана Gorgc Стефановски в эфир попала его перепалка с Дмитрием Fishman Полищуком, саппортом и капитаном Entity Gaming.
Беларус остался недоволен действиями Горца во время совместной игры, остро отреагировав на его действия на линии. Стример в долгу не остался.
Посмотри на свою маму. Взгляни на портрет своей матери, и ты увидишь, что она псина. Она долбаная псина. И это значит, что ты тоже псина. Ты просто мелкий пёс, если хочешь гавкать, то делай «гав-гав».
Впоследствии Стефановски признал, что воспринял игру близко к сердцу, но отметил, что Фишман начал перепалку первым, а он лишь ответил на его слова. Киберспортсмен эту ситуацию комментировать не стал.
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