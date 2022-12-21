Бывший игрок Team Secret два дня не может найти матч в Dota 2

Малайзийский киберспортсмен Чжэн MidOne Йек Най пожаловался, что уже два дня не может найти игру в Dota 2.
После нескольких жалоб Чжэн оказался в списке с низким приоритетом и пытается отыграть наказание вместе со своими друзьями — но, видимо, в азиатском регионе слишком мало игроков, оказавшихся в похожей ситуации.
Киберспортсмен прикрепил к своему сообщению в соцсетях скриншот: на нём видно, что очередная попытка найти игру затянулась уже более чем на час. Йек Най обратился за помощью к разработчикам, но ответа пока не получил.
Фото: «твиттер» MidOne
MidOne получил известность во время выступлений за Fnatic, Team Secret и OG. В команде с Пуппеем он победил на четырёх мэйджор-турнирах по Dota 2. Сейчас он играет в азиатском коллективе Team SMG.
- 21 декабря 2022
-
21:58
-
21:26
-
21:16
-
21:04
-
20:53
-
20:20
-
19:48
-
19:22
-
19:21
-
19:02
-
18:59
-
18:26
-
18:16
-
17:57
-
17:52
-
17:21
-
17:08
-
16:27
-
16:10
-
15:53
-
15:30
-
15:14
-
15:05
-
14:49
-
14:19
-
14:10
-
13:41
-
13:27
-
13:12
-
12:42
-
12:36
-
12:27
-
12:00
-
11:43
-
11:10