Бывший игрок Team Secret два дня не может найти матч в Dota 2

Малайзийский киберспортсмен Чжэн MidOne Йек Най пожаловался, что уже два дня не может найти игру в Dota 2.

После нескольких жалоб Чжэн оказался в списке с низким приоритетом и пытается отыграть наказание вместе со своими друзьями — но, видимо, в азиатском регионе слишком мало игроков, оказавшихся в похожей ситуации.

Киберспортсмен прикрепил к своему сообщению в соцсетях скриншот: на нём видно, что очередная попытка найти игру затянулась уже более чем на час. Йек Най обратился за помощью к разработчикам, но ответа пока не получил.

Фото: «твиттер» MidOne

MidOne получил известность во время выступлений за Fnatic, Team Secret и OG. В команде с Пуппеем он победил на четырёх мэйджор-турнирах по Dota 2. Сейчас он играет в азиатском коллективе Team SMG.