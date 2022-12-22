В Epic Games Store бесплатно дарят Fallout, Fallout 2 и Fallout Tactics
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Новый день — новая раздача в Epic Games Store! На восьмой день авторы дарят сразу три игры: Fallout, Fallout 2 и Fallout Tactics. Всю трилогию можно забрать и из России: для этого нужно будет переходить на каждую из страниц и забирать их поочерёдно.
Fallout и Fallout Tactics можно забрать в РФ, однако на странице Fallout 2 сообщается о недоступности игры. Возможно, это всего лишь ошибка. Но если это действительно решение Bethesda, то забрать сиквел можно будет только после смены региона.
Fallout, Fallout 2 и Fallout Tactics — классические изометрические ролевые игры. Спустя 20 с лишним лет геймеры до сих пор возвращаются в ядерные пустоши, чтобы вновь пережить те самые приключения.
Раздача трилогии Fallout продолжила череду относительно крупных подарков в Epic Games Store. В прошлый раз компания раздавала LEGO Builder's Journey и несколько других инди-проектов, а главным хитом пока что остаётся Wolfenstein: The New Order. Следить за раздачами можно в нашем отдельном материале.
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