Голос Геральта из игр объяснил причину ухода Генри Кавилла из «Ведьмака»

Актёр озвучки Даг Кокл, который подарил голос Геральту из Ривии в игровой трилогии о ведьмаке, высказал своё мнение о причинах ухода Генри Кавилла из сериала «Ведьмак». Кавилл – большой фанат оригинальных книг. По мнению коллеги, поэтому британскому актёру и не понравились новые сюжетные ходы сценаристов шоу.
Кокл заявил, что не понимает, почему авторы сериала решили сильно отойти от сюжета книг. Он хвалил первый сезон, а вот второй, где история пошла по кардинально другому вектору, ему не понравился. Поэтому он понимает Кавилла, который, можно сказать, «сбежал с тонущего корабля».
Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак» после третьего сезона. С четвёртого сезона шоу играть Геральта будет Лиам Хемсворт. В честь этого в третьем сезоне устроят героические проводы Кавилла. Об этом рассказала шоураннер Лорен Шмидт-Хисрих.
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