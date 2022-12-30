Провожаем 2022 год в прямом эфире: лучшие игры, аниме, сериалы и события сезона
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 13-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором подведём итоги уходящего 2022 года. Поговорим и о самых лучших играх, аниме, сериалах, а также обсудим самые яркие события последних 12 месяцев. Среди них:
- почему 2022 год называют провальным для игровой индустрии;
- какие видеоигры этого сезона мы запомним на всю жизнь;
- что будем смотреть на длинных новогодних выходных.
Смотрите прямую трансляцию здесь с 20:30 мск
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