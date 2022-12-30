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Стрим с новогодними поздравлениями, вспоминаем Elden Ring, God of War Ragnarok, Fortnite и лучшие игры 2022 года

Провожаем 2022 год в прямом эфире: лучшие игры, аниме, сериалы и события сезона
Fortnite
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 13-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором подведём итоги уходящего 2022 года. Поговорим и о самых лучших играх, аниме, сериалах, а также обсудим самые яркие события последних 12 месяцев. Среди них:

  • почему 2022 год называют провальным для игровой индустрии;
  • какие видеоигры этого сезона мы запомним на всю жизнь;
  • что будем смотреть на длинных новогодних выходных.

Смотрите прямую трансляцию здесь с 20:30 мск

Подписывайтесь на наш «Телеграм», Twitch или YouTube, чтобы получить уведомление о начале эфира. Будет интересно, много, долго — и с интерактивом! Мы ответим на ваши вопросы и совместно обсудим самые яркие события недели.

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