Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие» могут добавить в файтинг MultiVersus

Геймдизайнер файтинга MultiVersus Дэн Эдер намекнул на появление в игре Уолтера Уайта — главного героя культового драматического сериала «Во все тяжкие», которого сыграл Брайан Крэнстон. Фанаты криминального шоу давно мечтают увидеть в игре знаменитого антигероя. В «Твиттере» даже есть аккаунт, продвигающий эту идею — его читают более 30 тыс. человек.
Администраторы этого аккаунта в новогоднем обращении к аудитории заявили, что наличие Уолтера Уайта в файтинге точно обеспечит аудитории отличный год. На это сообщение ответил Эдер, заявив, что поклонников MultiVersus и «Во все тяжкие» ожидают «отличные новости».
Ожидайте хороших новостей.
В MultiVersus постоянно добавляют культовых героев и персонажей из знаменитых произведений поп-культуры. Недавно в игре появился милый Страйп — антагонист «Гремлинов».
- 2 января 2023
-
15:05
-
14:40
-
13:55
-
13:27
-
12:54
-
12:26
-
11:49
- 1 января 2023
-
18:30
-
17:15
-
16:25
-
15:35
-
14:50
-
14:00
-
13:30
-
12:48
- 31 декабря 2022
-
18:38
-
17:48
-
17:22
-
16:45
-
16:15
-
15:47
-
15:15
-
14:37
-
14:16
-
13:50
-
13:24
-
13:01
-
12:35
- 30 декабря 2022
-
21:39
-
21:10
-
20:30
-
20:16
-
19:40
-
19:09
-
18:37