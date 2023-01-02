Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие» могут добавить в файтинг MultiVersus

Геймдизайнер файтинга MultiVersus Дэн Эдер намекнул на появление в игре Уолтера Уайта — главного героя культового драматического сериала «Во все тяжкие», которого сыграл Брайан Крэнстон. Фанаты криминального шоу давно мечтают увидеть в игре знаменитого антигероя. В «Твиттере» даже есть аккаунт, продвигающий эту идею — его читают более 30 тыс. человек.

Администраторы этого аккаунта в новогоднем обращении к аудитории заявили, что наличие Уолтера Уайта в файтинге точно обеспечит аудитории отличный год. На это сообщение ответил Эдер, заявив, что поклонников MultiVersus и «Во все тяжкие» ожидают «отличные новости».

Ожидайте хороших новостей.

В MultiVersus постоянно добавляют культовых героев и персонажей из знаменитых произведений поп-культуры. Недавно в игре появился милый Страйп — антагонист «Гремлинов».