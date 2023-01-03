S.T.A.L.K.E.R. 2 и Starfield могут выпустить летом текущего года

Официальный аккаунт The Game Awards опубликовал список игр, которые, по мнению организаторов церемонии, выйдут на консолях Xbox до конца июня 2023 года. В списке есть S.T.A.L.K.E.R. 2, Redfall, Starfield, Forza Motorsport и другие проекты.
Изначально S.T.A.L.K.E.R. 2 обещали выпустить ещё в апреле 2022-го, затем его перенесли на конец года, а сейчас игру планируют выпустить в течение 2023-го на ПК и Xbox Series. Подписчики Xbox Game Pass получат боевик в день премьеры.
Игры, которые выйдут на консолях Xbox до конца июня:
- Starfield;
- Redfall;
- Minecraft Legends;
- Forza Motorsport;
- ARK 2;
- S.T.A.L.K.E.R. 2;
- Flintlock;
- Replaced;
- The Last Case of Benedict Fox;
- Party Animals.
S.T.A.L.K.E.R. 2 создаётся на Unreal Engine 5 — если GSC Game World успеет, то игра имеет все шансы стать первым проектом на базе современного движка Epic Games. Пока его возможностями может похвастаться только Fortnite, для которого обновление с новыми технологиями вышло совсем недавно.
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