S.T.A.L.K.E.R. 2 и Starfield могут выпустить летом текущего года

Официальный аккаунт The Game Awards опубликовал список игр, которые, по мнению организаторов церемонии, выйдут на консолях Xbox до конца июня 2023 года. В списке есть S.T.A.L.K.E.R. 2, Redfall, Starfield, Forza Motorsport и другие проекты.

Изначально S.T.A.L.K.E.R. 2 обещали выпустить ещё в апреле 2022-го, затем его перенесли на конец года, а сейчас игру планируют выпустить в течение 2023-го на ПК и Xbox Series. Подписчики Xbox Game Pass получат боевик в день премьеры.

Игры, которые выйдут на консолях Xbox до конца июня:

Starfield;

Redfall;

Minecraft Legends;

Forza Motorsport;

ARK 2;

S.T.A.L.K.E.R. 2;

Flintlock;

Replaced;

The Last Case of Benedict Fox;

Party Animals.

S.T.A.L.K.E.R. 2 создаётся на Unreal Engine 5 — если GSC Game World успеет, то игра имеет все шансы стать первым проектом на базе современного движка Epic Games. Пока его возможностями может похвастаться только Fortnite, для которого обновление с новыми технологиями вышло совсем недавно.