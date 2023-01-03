Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

S.T.A.L.K.E.R. 2 и Starfield могут выпустить летом текущего года

S.T.A.L.K.E.R. 2 и Starfield могут выпустить летом текущего года
Комментарии

Официальный аккаунт The Game Awards опубликовал список игр, которые, по мнению организаторов церемонии, выйдут на консолях Xbox до конца июня 2023 года. В списке есть S.T.A.L.K.E.R. 2, Redfall, Starfield, Forza Motorsport и другие проекты.

Изначально S.T.A.L.K.E.R. 2 обещали выпустить ещё в апреле 2022-го, затем его перенесли на конец года, а сейчас игру планируют выпустить в течение 2023-го на ПК и Xbox Series. Подписчики Xbox Game Pass получат боевик в день премьеры.

Игры, которые выйдут на консолях Xbox до конца июня:

  • Starfield;
  • Redfall;
  • Minecraft Legends;
  • Forza Motorsport;
  • ARK 2;
  • S.T.A.L.K.E.R. 2;
  • Flintlock;
  • Replaced;
  • The Last Case of Benedict Fox;
  • Party Animals.

S.T.A.L.K.E.R. 2 создаётся на Unreal Engine 5 — если GSC Game World успеет, то игра имеет все шансы стать первым проектом на базе современного движка Epic Games. Пока его возможностями может похвастаться только Fortnite, для которого обновление с новыми технологиями вышло совсем недавно.

Новость по теме
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали первый большой трейлер с геймплеем
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023