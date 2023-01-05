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«Да никто меня не кикал». Норберт опроверг слухи об уходе из Virtus.pro

«Да никто меня не кикал». Норберт опроверг слухи об уходе из Virtus.pro
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Игрок российской команды Virtus.pro по CS:GO Давид n0rb3r7 Даниелян опроверг слухи о том, что покинул клуб.

Киберспортсмен заявил, что словам его девушки доверять не стоит:

Да никто меня не кикал, пацаны. ***, Синди могла многое наговорить.

Чуть ранее инсайдер OverDrive и девушка игрока, стримерша Татьяна Sindi Грачева, сообщили, что Норберт покинет состав Virtus.pro. Вместо него в коллектив якобы должен вступить Александр KaiR0N- Анашкин из Aurora.

Стримерша эмоционально отреагировала на событие и также заявила, что ей запретили приезжать в Дубай, когда на турнире выступала команда её парня.

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В ноябре российский состав Virtus.pro, выступая под нейтральным тегом Outsiders, выиграл чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO.

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