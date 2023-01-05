«Либо клуб *****, либо у состава крыша поехала». Virtus.pro может заменить игрока по CS:GO
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Известный инсайдер и аналитик CS:GO Алексей OverDrive Бирюков рассказал, что российский клуб Virtus.pro планирует сделать замену через полтора месяца после победы на мэйджоре по CS:GO.
Специалист предположил, что место Давида n0rb3r7 Даниеляна займёт 18-летний Александр KaiR0N- Анашкин, который в прошлом сезоне выступал за команду Aurora.
Фото: OverDrive
Эту информацию косвенно подтвердила девушка Норберта, стример Татьяна Sindi Грачева. Она опубликовала скриншот сообщения OverDrive и заявила, что позже расскажет истинную причину, почему не полетела с командой на декабрьский турнир BLAST Premier в Дубае.
Тут не шутки даже. Будет время — напишу один мув, связанный с Дубаи. Либо клуб ***** [обалдел], либо у состава крыша поехала после выигранного мэйджора.
В ноябре российский состав Virtus.pro, выступая под нейтральным тегом Outsiders, выиграл чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO.
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