«Либо клуб *****, либо у состава крыша поехала». Virtus.pro может заменить игрока по CS:GO

Известный инсайдер и аналитик CS:GO Алексей OverDrive Бирюков рассказал, что российский клуб Virtus.pro планирует сделать замену через полтора месяца после победы на мэйджоре по CS:GO.

Специалист предположил, что место Давида n0rb3r7 Даниеляна займёт 18-летний Александр KaiR0N- Анашкин, который в прошлом сезоне выступал за команду Aurora.

Фото: OverDrive

Эту информацию косвенно подтвердила девушка Норберта, стример Татьяна Sindi Грачева. Она опубликовала скриншот сообщения OverDrive и заявила, что позже расскажет истинную причину, почему не полетела с командой на декабрьский турнир BLAST Premier в Дубае.

Тут не шутки даже. Будет время — напишу один мув, связанный с Дубаи. Либо клуб ***** [обалдел], либо у состава крыша поехала после выигранного мэйджора.

В ноябре российский состав Virtus.pro, выступая под нейтральным тегом Outsiders, выиграл чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO.