В Dota 2 добавили новые наборы предметов от киберспортивных команд

В ночь на 6 января Valve обновила основной клиент Dota 2 — в игру добавили наборы поддержки команд, которые примут участие в профессиональной лиге Dota Pro Circuit 2023.

Купив комплект, любой игрок может поддержать любимый клуб и получить уникальные предметы в стиле этой команды. 50% общей суммы от продаж набора Valve переведёт клубу.

Для покупки доступны три вида набора:

Бронза (цена — 65 руб.): логотип команды в профиле, 2 набора карточек для фэнтези-лиги;

Серебро (325 руб.): награды бронзового набора, внутриигровые граффити, командные загрузочные экраны, ещё 6 наборов карточек;

Золото (645 руб.): награды бронзового и серебряного набора, голосовые фразы для чата, смайлики команды, логотип команды рядом с полоской здоровья в игре, ещё 2 набора карточек.

Фото: Valve

В данный момент добавлены наборы лишь 86 из 96 команд, так как контент некоторых коллективов не устроил Valve (другая версия может быть добавлена позднее).

Из региональной лиги СНГ полностью доступны девять наборов, включая комплекты Virtus.pro, NAVI, BetBoom Team и HellRaisers.