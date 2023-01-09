Нет, в S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет никаких меньшинств

На днях в сети распространился скриншот из Discord-канала студии GSC Game World. На нём коммьюнити-менеджер отметил, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будут представлены различные меньшинства. Якобы это было одним из требований Microsoft.

Многие геймеры поверили в увиденное и стали критиковать авторов за то, что они «прогнулись» под корпорацию. Судя по всему, скриншот сделали фанаты — он фейковый. Об этом сообщил сам коммьюнити-менеджер под ником McCulkin.

Он отметил, что подобное можно легко сделать в Paint. Более того, ник HappyCulkin использовался раньше — сейчас у члена команды GSC Game World другой ник.

Вместе с этим распространилась информация о том, что в шутере появятся женские персонажи. В свежем геймплейном ролике геймеры высмотрели NPC, напоминающего женщину. Возможно, это обыкновенный мужской персонаж, только не такой мужественный, как другие. Информацию о женских NPC авторы не прокомментировали.

Фото: Reddit

S.T.A.L.K.E.R. 2 должен выйти в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series.