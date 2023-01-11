Команду-лидера главной лиги Китая по Dota 2 обвинили в использовании читов

Организатор профессиональной лиги Dota Pro Circuit 2023 в Китае, компания Perfect World обвинила команду Knights в использовании запрещённых программ во время официальных матчей турнира.
Об этом рассказал аналитик Алексей STORM Туманов со ссылкой на китайские соцсети. Игроки коллектива по Dota 2 использовали мап-хак — специальное ПО, которое позволяет видеть всю карту, перемещения и действия противников.
Фото: Weibo
Эту информацию также подтвердил стример Jiechu. Он заявил, что команда применяла мап-хак в недавних матчах DPC, в том числе в серии против PSG.LGD.
Perfect World уже собрала доказательства и отправила их разработчикам игры из компании Valve. После изучения информации они должны принять решение — если обвинения подтвердятся, Knights должны дисквалифицировать с DPC.
На текущий момент Knights занимает первое место в Dota Pro Circuit 2023 для команд Китая, выиграв два матча из трёх.
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