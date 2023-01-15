Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» стала лидером чарта Steam среди игр. До релиза 3 недели

Valve представила топ-10 самых продаваемых игр и устройств магазина Steam в период с 9 по 15 января. Первое место чарта упорно продолжает удерживать портативная Steam Deck. А предзаказ выходящей 10 февраля игры «Хогвартс: Наследие» поднялся на два пункта, заняв вторую строчку.

Аналитики отмечают, что Hogwarts Legacy легко станет одним из главных релизов 2023 года. Успешный старт ей уже гарантирован. Главное, чтобы качество не подвело. Не исключено, что «Хогвартс» сможет обойти другие релизы издателя, такие как Batman: Arkham Knight, Middle-earth: Shadow of War и Mortal Kombat 11

На шестом месте расположилась новинка — масштабное японское приключение One Piece Odyssey. Игра по мотивам знаменитой манги и аниме вышла в Steam 13 января. В топ-10 вернулся абсурдный шутер High On Life, в разработке которого участвовал один из авторов «Рика и Морти». Экшен занял девятую строчку чарта.

В топ-10 также попали хиты Elden Ring, Call of Duty 2: Modern Warfare 2, Project Zomboid и другие игры.

Чарт продаж в Steam с 9 по 15 января