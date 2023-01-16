С Томом Крузом ещё не обсуждали участие в «Топ Гане 3»
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Недавно продюсер фильма «Топ Ган: Мэвери» Джерри Брукхаймер дал интервью изданию Variety и рассказал, что ещё не обсуждал с Томом Крузом участие в потенциальной третьей части «Топ Гана».
По словам продюсера, Круз слишком сильно занят съёмками в новой «Миссии невыполнима». Возможно, после работы над лентой актёр скажёт своё слово.
Вы спрашиваете меня об этом, но я понятия не имею. Конечно, я бы хотел поработать, но точно ещё ничего неизвестно. Пока что мы с Томом ничего не обсуждали. Он занят на съёмках новой «Миссии невыполнима». У него много сложных, очень сложных трюков, которые он выполняет, так что сейчас не самое удачное время, чтобы отвлекать его от работы.
«Топ Ган: Мэверик» — один из самых успешных фильмов 2022 года как по сборам, так и по оценкам от аудитории и критиков.
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