С Томом Крузом ещё не обсуждали участие в «Топ Гане 3»

Недавно продюсер фильма «Топ Ган: Мэвери» Джерри Брукхаймер дал интервью изданию Variety и рассказал, что ещё не обсуждал с Томом Крузом участие в потенциальной третьей части «Топ Гана».

По словам продюсера, Круз слишком сильно занят съёмками в новой «Миссии невыполнима». Возможно, после работы над лентой актёр скажёт своё слово.

Вы спрашиваете меня об этом, но я понятия не имею. Конечно, я бы хотел поработать, но точно ещё ничего неизвестно. Пока что мы с Томом ничего не обсуждали. Он занят на съёмках новой «Миссии невыполнима». У него много сложных, очень сложных трюков, которые он выполняет, так что сейчас не самое удачное время, чтобы отвлекать его от работы.

«Топ Ган: Мэверик» — один из самых успешных фильмов 2022 года как по сборам, так и по оценкам от аудитории и критиков.