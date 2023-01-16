FISSURE проведёт серию турниров по Dota 2 и CS:GO с призовым фондом $ 1,35 млн
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Русскоязычный турнирный оператор FISSURE анонсировал восемь крупных чемпионатов по Dota 2 и CS:GO, которые планирует провести в 2023 году.
Турниры пройдут в течение всего сезона, первые состоятся уже в феврале — ивент по Dota 2 пройдёт после завершения матчей первого дивизиона Dota Pro Circuit, а соревнования по CS:GO получат сезонный формат и растянутся два месяца.
Призовой фонд каждого ивента составит от $ 100 тыс. до $ 300 тыс. Других подробностей компания пока не сообщила — вероятно, все события пройдут в онлайн-формате.
Фото: FISSURE
Ранее турнирный оператор дебютировал с новогодним турниром Xmas Show по Dota 2, а также организовывал трансляции The International 11 и Dota Pro Circuit 2023 на русском языке.
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