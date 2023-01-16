Atomic Heart на консолях будет работать в динамическом 4K при 60 FPS

Разработчики российской игры Atomic Heart ответили на вопрос пользователя о графических характеристиках предстоящего релиза на консолях — в Mundfish уверены, что игра будет работать в разрешении 4K и выдавать 60 FPS.

В частности, такие показатели ждут владельцев PlayStation 5 и Xbox Series.

В подземных локациях — твёрдые 60 FPS и 4K, плюс динамическое разрешение. И по большей части 60 FPS и 4K в открытом мире.

Авторы Atomic Heart также отметили, что попытаются оптимизировать игру под Steam Deck, но пока не могут дать обещаний на этот счёт.

Atomic Heart выйдет 21 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 4 и 5, а также Xbox Series и Xbox One. В России ПК-версию игры будут официально продавать в VK Play.