Экс-аналитика OG по Dota 2 обвинили в подготовке подставных матчей

Блогер и журналист Morf-designer обвинил владельца новой команды Team Sexy Владислава Kozak Лазуренкова в нечестной игре. Он заявил, что с ним связался один из подписчиков, который рассказал, что коллектив планирует участвовать в подставных матчах.

Морф считает, что Лазуренков специально собрал новую команду, чтобы зарабатывать на ставках. Для этого Kozak якобы скупает аккаунты на сайте букмекерской конторы.

Для тех, кто ничего не понимает, расшифрую: Kozak будет делать ставки от имени других людей. Если же букмекер заподозрит неладное, то владелец аккаунта должен будет помочь обвести букмекера вокруг пальца.

В свою очередь, Лазуренков, ранее работавший аналитиком в составе OG, отверг все изменения и потребовал извинений — в ином случае он угрожает подать иск о клевете.