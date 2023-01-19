В The Sims 4 добавят наборы с бельём и «захламлённой» ванной

Electronic Arts объявила, что до конца этой недели The Sims 4 получит два новых комплекта. Один набор будет включать в себя нижнее бельё с эксклюзивным дизайном от бренда MeUndies, а второй комплект предложит «захламить» ванную комнату симов, чтобы сделать её реалистичнее.

Оба набора разработчики будут продавать начиная с сегодняшнего числа. Цена каждого набора — $ 5 (примерно 340 рублей). Точное время появления дополнений пока не озвучили.

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

А ещё до конца января ожидаются большие новости по игре. В 2023 году проект должен получить какой-то масштабный апдейт с кучей нововведений.

The Sims 4 распространяется бесплатно на всех актуальных платформах. Как получить игру в России, мы рассказывали в отдельном материале.