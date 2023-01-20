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Финальный сезон сериала «Кобра Кай» выйдет совсем скоро

Финальный сезон сериала «Кобра Кай» выйдет совсем скоро
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Netflix презентовал яркий трейлер шестого сезона популярного сериала «Кобра Кай». Он станет финалом всей саги, которая длится более 38 лет, начавшись с культовой картины «Каратэ-пацан». В ролике показали массу сцен из оригинальной ленты и сериала.

Netflix не раскрыл точную дату выхода финального сезона, но отметил, что он выйдет совсем скоро. Авторы заявили, что это будет самый масштабный сезон в истории шоу.

Самый первый «Каратэ-пацан» вышел в прокат в 1984 году, он оказался коммерчески успешным, и в результате было снято три продолжения. Перезагрузка состоялась в 2010-м с премьерой фильма, где главные роли исполнили Джейден Смит и Джеки Чан. В 2018-м франшиза трансформировалась в сериал. В нём история развивается спустя 34 года после событий первой картины. К своим ролям вернулись актёры фильмов — Уильям Забка вновь сыграл Джонни, а Ральф Мачио снова воплотил на экране Дэниэла ЛаРуссо.
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