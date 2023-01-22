Google запустила «грибное» промо сериала The Last of Us
Поделиться
Google презентовала необычное промо сериала The Last of Us — оно посвящено грибам, которые буквально «заражают» экран пользователя.
Как запустить промо сериала The Last of Us от Google
Чтобы увидеть промо, нужно ввести в адресную строку Google название сериала на английском — The Last of Us. После этого внизу экрана высветится кнопка с грибом — если по нему кликнуть, экран монитора начнёт «заражаться грибным зомби-вирусом».
Фото: Google
Фото: Google
Фото: Google
Второй эпизод сериала The Last of Us выходит сегодня — 22 января. Недавно стало известно, что музыкальный трек Never Let Me Down Again от британской группы Depeche Mode стали слушать в США на 520% больше, чем раньше. Всё из-за того, что композиция прозвучала в первом эпизоде шоу. Об этом рассказали аналитики музыкального сервиса Spotify.
Комментарии
- 22 января 2023
-
16:55
-
16:10
-
15:45
-
15:03
-
14:34
-
13:58
-
13:38
-
13:11
-
12:32
- 21 января 2023
-
18:57
-
18:46
-
18:17
-
17:57
-
17:18
-
16:24
-
15:39
-
14:58
-
14:26
-
13:46
-
13:23
-
12:53
-
12:21
-
02:07
- 20 января 2023
-
21:27
-
20:54
-
20:23
-
20:16
-
20:14
-
19:35
-
18:56
-
18:26
-
17:38
-
17:01
-
16:28
-
16:21
Партнерский контент