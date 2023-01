Google запустила «грибное» промо сериала The Last of Us

Google презентовала необычное промо сериала The Last of Us — оно посвящено грибам, которые буквально «заражают» экран пользователя.

Как запустить промо сериала The Last of Us от Google

Чтобы увидеть промо, нужно ввести в адресную строку Google название сериала на английском — The Last of Us. После этого внизу экрана высветится кнопка с грибом — если по нему кликнуть, экран монитора начнёт «заражаться грибным зомби-вирусом».

Фото: Google

Фото: Google

Фото: Google

Второй эпизод сериала The Last of Us выходит сегодня — 22 января. Недавно стало известно, что музыкальный трек Never Let Me Down Again от британской группы Depeche Mode стали слушать в США на 520% больше, чем раньше. Всё из-за того, что композиция прозвучала в первом эпизоде шоу. Об этом рассказали аналитики музыкального сервиса Spotify.