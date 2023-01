Благодаря сериалу The Last of Us трек Depeche Mode взлетел в музыкальных чартах

Сериал The Last of Us стартовал в начале недели и показал всем, что можно сделать удачную адаптацию видеоигры. Шоу получило восторженные отзывы от фанатов и критиков, а за первые два дня сериал посмотрели более 10 млн зрителей.

Шоу сейчас активно обсуждают, в стороне не остался и сервис Spotify, который отметил, что музыкальный трек Never Let Me Down Again от британской группы Depeche Mode стали слушать в США на 520% больше, чем раньше. Всё из-за того, что композиция прозвучала в первом эпизоде шоу.

Фото: Spotify

При прочтении вспоминается история с композицией Running Up That Hill, которая прозвучала в четвёртом сезоне «Очень странных дел». Из-за выхода шоу трек стало дико популярным и возглавил музыкальный топ iTunes.

Шоу The Last of Us стартовало в HBO Max с субтитрами на русском языке, но в России сериал официально не вышел.

Клип на песню Never Let Me Down Again