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BetBoom Team выиграла пятый матч подряд на Dota Pro Circuit в СНГ

BetBoom Team выиграла пятый матч подряд на Dota Pro Circuit в СНГ
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Российский состав BetBoom Team по Dota 2 одержал пятую победу в рамках региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 для команд Восточной Европы.

Матч с Natus Vincere завершился победой со счётом 2:0 — таким образом, BetBoom стала единоличным лидером СНГ-дивизиона и почти гарантировала себе место на глобальном мэйджор-турнире в Лиме.

В другом матче игрового дня Virtus.pro переиграла One Move, которая замыкает таблицу и остаётся главным претендентом на вылет во второй дивизион с результатом 0-5.

Фото: Liquipedia

Региональные лиги Dota Pro Circuit проходят с 9 по 29 января в формате онлайн. По итогам сезона три лучшие русскоязычные команды получат право сыграть на глобальном турнире The Lima Major 2023 в Перу.

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