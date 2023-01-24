Microsoft хочет, чтобы Sony защитила её в суде по делу о покупке Activision Blizzard

По информации издания VGC, Microsoft вызвала Sony в суд, который устроила Федеральная торговая комиссия США, чтобы помешать американской корпорации купить Activision Blizzard.

Отмечается, что Sony вызвали в качестве защитника сделки, хотя японская компания всегда открыто выступала против поглощения. Более того, Microsoft хочет, чтобы Sony на суде раскрыла подробную информацию об объёме производства своих консолей.

Данные наверняка конфиденциальные, поэтому Sony вряд ли захочет их раскрывать. Японская компания не обязана принимать приглашение в суд, но окончательное решение нужно вынести до 27 января.

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Совершится ли сделка между Microsoft и Activision Blizzard, неизвестно. Если всё пройдёт без проблем, то поглощение завершится летом этого года.