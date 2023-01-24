Хакеры украли исходный код League of Legends и других игр Riot Games

Студия Riot Games опубликовала открытое письмо фанатам, в котором рассказала о крупной хакерской атаке, произошедшей на прошлой неделе. По словам разработчиков, злоумышленникам удалось украсть исходные коды League of Legends, Teamfight Tactics и других проектов студии, а также устаревшей версии античита.

Хакеры уже связались с Riot Games и потребовали крупный выкуп за то, чтобы они не выкладывали все доступные им данные в открытый доступ. Разработчики категорически отказались выполнять требования преступников и связались с правоохранительными органами. В Riot Games отметили, что последствием этого решения может стать появление новых читов в League of Legends, Valorant и других проектов.

Более конкретными данными о случившемся студия поделится чуть позже. Компания планирует в том числе рассказать о последствиях взлома и о том, как именно хакерам удалось взломать серверы Riot Games.