Хакеры украли исходный код League of Legends и других игр Riot Games

Студия Riot Games опубликовала открытое письмо фанатам, в котором рассказала о крупной хакерской атаке, произошедшей на прошлой неделе. По словам разработчиков, злоумышленникам удалось украсть исходные коды League of Legends, Teamfight Tactics и других проектов студии, а также устаревшей версии античита.
Хакеры уже связались с Riot Games и потребовали крупный выкуп за то, чтобы они не выкладывали все доступные им данные в открытый доступ. Разработчики категорически отказались выполнять требования преступников и связались с правоохранительными органами. В Riot Games отметили, что последствием этого решения может стать появление новых читов в League of Legends, Valorant и других проектов.
Более конкретными данными о случившемся студия поделится чуть позже. Компания планирует в том числе рассказать о последствиях взлома и о том, как именно хакерам удалось взломать серверы Riot Games.
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